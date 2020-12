Rehepappide rohepöörde aasta

Palju on räägitud sellest, et inimene on suutnud enda loodud tehiskeskkonnas loodusliku valiku surve alt välja rabeleda. Siiski on mõningaid erandeid – neist tähelepanuväärseimad on vaktsiinivastased. Saabuval uuel aastal, mil peaks läbi viidama massiline vaktsineerimine Covid-19 vastu, võib neid kindlasti kollektiivselt nomineerida Darwini auhinnale – see on tunnustus, mida jagatakse omaenda rumaluse tõttu elust või paljunemisvõimest ilma jäänud inimestele, kes on sellisel kurbloolisel kombel andnud oma panuse inimkonna genofondi parandamisse.