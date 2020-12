«Väga äge ralli, kõige lihtsamalt öeldes maagiline,» sõnas Postimehele seal kaks korda osalenud Karl Kruuda, kes on koos kaardilugeja Martin Järveojaga ainsad Lapimaal üldarvestuses katsevõite saanud eestlased. «See on ilus koht kõrgete lumevallide ja rohke lumega. Kõige iseloomulikum joon on üle polaarjoone sõitmine ja seal ei kasutata soola. Kõik teed on lumised,» seletas 27-aastane rallisõitja.