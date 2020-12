Seisundite sensuaalsel väljal

Ühed sellised piirsituatsioonil kõndimised olid Tallinna Tantsuteatri «Opening (Uus)» Dmitri Hartšenkolt ja Fine 5 Tantsuteatri «FN» Renee Nõmmikult, mõlemad koroonaaja lapsed. Mõlemad lavastajad on hingelt romantikud. Mitte romantikud rooside ja romansside tähenduses (kuigi ka seda), vaid romantikud, kelle rinnus põksub ihalus ideaali ja igatsus igaviku järele. Vorm, millesse nad oma romantilised otsingud valavad, on muidugi erinev, kuid selles on alati poeetilist püüdlust.