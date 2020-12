Tähelepanu, investorid: TransferWise võib aktsiatega börsile tulla

Meediakompaniile Sky News sai teatavaks, et TransferWise on palunud investeerimispankadel teha ettepanekuid nende rolli kohta aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) korraldamisel järgmisel aastal. Firma ise seda ei kinnita. «Sky Newsi loo puhul on tegemist kuulujuttudega, mida TransferWise ei kommenteeri,» ütles TransferWise’i kommunikatsiooninõustaja Mari-Liis Kitter. Samas ei lükanud ettevõte kuuldusi ka täielikult ümber.