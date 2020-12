Ratas peab Balti koostöö eduks ELi raha

Traditsiooniliselt toimuvad valitsusjuhtide Balti Ministrite Nõukogu üritused kolm korda aastas: veebruaris, augustis ja detsembris. Tänavune detsembrikohtumine lükkus tavatult hilisele kuupäevale – mitte selleks, et peaministrid saaksid koos jõulumeeleolu luua, vaid Leedu valitsusevahetuse venimise tõttu.

See oli Kariņšile ja Ratasele ka võimalus uue kolleegiga pärast esimesi telefonikõnesid pikemalt tutvust teha. Et Leedu süsteem on poolpresidentaalne ning Eesti ja Läti parlamentaarsed, hakkavad nad Šimonytėt ka edaspidi nägema harvem kui teineteist – näiteks ELi ülemkogudel käib Leedust president.