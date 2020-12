Eesti lühiuudised

Liinil Kuressaare–Tallinn hakkas lendama uus lennuk

Eilsest hakkas Kuressaare–Tallinna lennuliinil lendama NyxAir OÜ. Nädalas tehakse endiselt 12 reisi. Lepingu järgi lendab Kuressaare–Tallinna lennuliinil 48-kohaline lennuk, milleks on turbopropellermootoriga ATR 42-500. «Pean väga oluliseks, et meil oleks saartega hästi toimiv lennu- ja laevaühendus. Seda nii saartel ja mandril töötamise, kaubaveo kui ka huvireiside jaoks, kui tervisekriisi leevenedes turism taas hoogustub. Nagu viimane nädalavahetus jälle näitas, võib parvlaevaühenduses tekkida katkestusi ning seetõttu on vajalik, et reisijatele oleks toimiv alternatiiv,» kommenteeris peaminister Jüri Ratas (Keskerakond). PM