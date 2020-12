Lambakasvatajad: me peamegi illegaalselt asju ajama

Ta räägib elust otse ja ausalt, sest teda puudutas laupäevases Postimehes ilmunud lugu Võrumaal Puiga külas asuvast põrandaalusest vorstitehasest, kus toidukäitlemise nõuetele ja seadustele vilistatakse ning kus liha päritolu kohta küsimusi ei küsita. Kuid veterinaar- ja toiduamet ei luba kodus tapetud loomade liha edasi müüa. Mitme Lõuna-Eesti maaelu edendajaga rääkides selgub, et kui kõne all olnud Puiga vorstivabriku peremehel poleks eriliselt keeruline oma tehast seadustada, tekiks sellest probleem lambakasvatajatele, kellel ei tasu ära teha vorsti ametlikult tapetud lammastest.

Kraami sõnul on selliseid tegijaid Lõuna-Eestis mitu ning ta on ka ise n-ö salavorstivabrikute teenuseid kasutanud. Sest sageli muud võimalust vorstitegemiseks lihtsalt pole.

Vana lamba küsimus

«Mida ma siis tegema pean? Mul on vana lammas – kuhu ma ta viin?» küsib ta emotsionaalselt. Asi on selles, et tema sõnul kohalikud ametlikud veterinaarameti lubadega lihatööstused väikeste kogustega kedagi jutule ei võta. Nii on tal enda sõnul sisuliselt kolm varianti: viia vana lammas metsa huntidele söögiks, lasta tal vanadusse surra või ise hukata ja ebaseaduslikult vorstiks teha.