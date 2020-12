Eestlasi Inglismaal pahandavad valitsuse kannapöörded

Meedia vahendusel on maalitud pilt, mis meenutab vana lastesalmi: Inglismaa on lukku pandud ja luku võti katki murtud. Viimaste päevade jooksul on teatanud 17 Euroopa Liidu riiki, teiste hulgas ka Eesti, uue ja äärmiselt nakkava viiruse tüve hirmus, et katkestavad lennuühenduse Ühendkuningriigiga.