Terviseameti kommunikatsioonijuht kaotab vaktsineerimiskava kritiseerimise tõttu töö

Minu eesmärk ei ole siin kindlasti alusetult kritiseerida sotsiaalministeeriumit, terviseametit ega ka vabariigi valitsust. Tegelikult mul on mure. Mul on mure kodanikuna, isana, elukaaslasena. Kui ma vaatan, kuidas Eestis on planeeritud koroonaviiruse vastu vaktsineerimist, siis ma leian, et seda on tehtud liiga hilja, ja kui täna räägitakse sellest, et on olemas suurepärane plaan, siis ma ütlen ausalt, see ei ole mingi plaan. See on heal juhul vaktsineerimisstrateegia lähteülesanne.