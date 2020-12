Merits: uue koroonaviiruse tüve kohta on vastuseta kümneid küsimusi

Teada on, et uus tüvi kannab endas 17 mutatsiooni, mis on küll suur arv, aga mitte üle mõistuse suur, kommenteeris Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits Postimehele. Ometi ei ole SARS-CoV2 puhul veel nii suurel hulgal ja näiliselt korraga tekkivaid uusi mutatsioone täheldatud.