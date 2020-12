Metsateema on Postimehele oluline

äidetavalt elame tõejärgses ühiskonnas, mida iseloomustab tähelepanek, et igaühel võib olla õigus. Ausalt öeldes on see väga häiriv lähtekoht, kuna ei võimalda vastata näiteks küsimusele, kas Eestis raiutakse metsa liiga palju või liiga vähe. Mõned ütlevad, et Eestis ületab metsa raiumine juurdekasvu, teised aga, et Eestis pole kunagi olnud nii palju metsa, kui on praegu.