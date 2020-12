Kultuuril läks hästi

Eesti kultuuril läheb väga hästi. See lause mõjub koroonapausi aastal vaid esialgu kohatuna, sest kõik oleneb kontekstist. Meie kultuurielu pole täielikult katkestatud, nagu seda on tehtud pea kõikides Euroopa riikides ning ka USAs, nii mõnelgi pool on paus kestnud juba märtsist ja leevendusi enne suve oodata pole.