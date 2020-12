Tehnoloogia muudab ulme tõeliseks

Muski draakoni murranguline lend

Elon Muski asutatud kosmoseettevõtte ​Space-x jaoks oli 2002 hea aasta. 30. mail startis nende kanderakett koos kapsliga ​Dragon 2, kus olid sees ka astronaudid. Dragon 2 Endeavour on esimene kosmosesõiduk, mille on loonud eraettevõte. Samuti on see ka esimene sõiduk pärast kosmosesüstikute programmi lõpetamist Ameerika Ühendiriikides, millega viidi inimesi rahvusvahelisse kosmosejaama.

Asjade veoks mõeldud Dragon-kapsleid saab korduvkasutada kuni viis korda. Kapslite kasutuskordade üle otsustatakse Space-x-i riiklikus kosmoseprogrammis. Space-x-i järgmine kosmoselaev, millele edu loodetakse, on sõiduk ​Starship. See on valmistatud eranditult roostevabast terasest. Üks Jaapani miljardär peaks sellisega rändama ümber Kuu juba 2023. aastal. Pilet on juba ostetud!