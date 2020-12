Jõuludele vastu lepinguga. Või hoopis klubita?

Robert Tähe ja Timo Tammemaa koduklubi Rzeszówi Resovia fännid said tänavu eriti varajase jõulukingi, kui novembri viimastel päevadel hakati Poola meedias sahistama, et seitsmekordne riigi tšempion on endale napsanud kaks kõva mängumeest: libero Pawel Zatorski ja temporündaja Jakub Kochanowski. Asja konks? Mehed liituvad meeskonnaga alles järgmisel hooajal.