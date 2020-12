Üks elevant on tulnud meie tuppa, et jääda. Hiina tõus ajab hirmu silmad suureks, äratades muuhulgas kujutlusi maailmavalitsemisest ja kolonialismist. Vähemasti viimase liistule Hiinat hästi ei sobita, kasvõi juba tekkepõhjaliselt. Klassikaline kolonialism oli valdavalt erainitsiatiiv, maadeavastajate järel tulid kaupmehed, töösturid, vaimulikud jt. Riiki kui «katuse pakkujat» hakkas kolonisaatoritel üldjuhul vaja minema hiljem. Seevastu Hiina ekspansioon on algusest peale riigi mahitatud ja sponseeritud.