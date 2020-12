Tellijale

Tulevane president teatas oma esimesel pressikonverentsil, et Vene vägedele ei ole kunagi antud luba viibida Transnistrias. Ta leidis, et piirkonnas viibiv Venemaa vägede operatiivgrupp (OGRF) tuleb asendada Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) all olevate tsiviilseirajatega.

Venemaa on separatistlikusse Transnistriasse paigutanud 1990. aastatest üle 1000 sõjaväelase. Peale selle on demilitariseeritud tsoonis mitusada Vene rahuvalvajat. ÜRO on aastate jooksul soovinud Venemaa vägede tagasitõmbumist, kuid lahendust pole senini tulnud.