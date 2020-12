Vatikani tänavune jõulusõim peegeldab kosmoseajastu vaimu

«Miks on Vatikani jõulusõimes Darth Vader?» päris USA jesuiitide ajakiri America ning Briti katoliiklaste ajaleht Catholic Herald avaldas artikli «Vatikani piinlik ulmehäll».

See jõulusõim on valminud aastail 1965–1975 ühe Abruzzo kooli õpetajate ja õpilaste käe all. Nagu märkis teoloog Brian Flanagan USA väljaandes National Catholic Reporter, võib seda tõlgendada mitte ainult kosmoseavastuste, vaid kiriku uuendamise ajastu võtmes tulevikku vaatavana – hälli tegemise aega jäi ka Teine Vatikani kirikukogu.