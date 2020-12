Välismaa lühiuudised

Soome armukelmi saagiks langes ligi kaks miljonit

Soome politsei on lõpetanud esialgse uurimise kuriteoasjas, milles kelmi kahtlustatakse naissoost ohvritelt kokku ligi 1,6 miljoni euro väljapetmises. Politsei kahtlustab, et mees tegeles pettusega üle kümne aasta. Kahtlusalusel on kokku 37 ohvrit, kes elavad Soome eri piirkondades, ning kõige vanem neist on sündinud 1930. aastatel. Oma ohvrid leidis kahtlusalune muu hulgas tantsusaalidest ja lõbureisidelt, lisas politsei. Mitmesuguste lubadustega meelitas mees ohvrid usalduslikku suhtesse. Kui usaldussuhe oli loodud, alustas kahtlusalune raha küsimist igasuguste ettekäänete alusel, mida ohvrid uskuma jäid, seisab politsei avalduses. Saadud raha kasutas kelm muu hulgas hasartmängudeks. STT/BNS