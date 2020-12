Mälestusi sellest, kuidas pandeemiast saab düstoopia

«Maailmalõpu päeviku» lummava kaanekujunduse (kunstnik Meelis Krošetskin) keskmes trooniv apokalüptiline vaade Ülemiste keskuse parklale ja peasissepääsule toob kohe meelde Armin Kõomäe romaani «Lui Vutoon» (2015). Lugedes selgub, et nimetatud kaubandusasutusel Tihhonovi teoses vastupidiselt Kõomäe omale keskset kohta ei ole, küll aga seob kahte romaani asjaolu, et mõlema peategelased on vähemalt mõnda aega enese teada ainsad elavad inimesed mitte üksnes Tallinnas, vaid kogu maailmas.

«Maailmalõpu päevik» läheb käima üsna pikaldaselt – tasakaal minevikumeenutuste ja olevikusündmuste vahel on tugevalt kreenis esimese poole. Ideaalis võinuks autor need kaks rauda korraga tules hoida. Lugu seisab paigal, kuni lugejal on näppude vahelt läbi käinud juba pooled kaante vahele köidetud leheküljed. Siis asub peategelane lõpuks teele, et hakata otsima vastuseid viirust (ning inimeste ja loomade massilist hukkumist) puudutavatele küsimustele.