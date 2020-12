Peanäitejuhi kohalt lahkuv Elmo Nüganen: olen andnud kõige olulisema

«Ma arvan, et nende aastatega olen ma kõige-kõige olulisema sellele teatrile juba andnud. Meile ehitatakse uut teatrit. Ja kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, kui tassime uue maja uuesti täis vanu arusaamu ja arusaamatusi, vanu võtteid ja põhimõtteid, vanu harjumusi ja eelarvamusi ning jääme siis uut energiat ootama. Seetõttu tahan ma anda võimaluse uute inimeste tulekuks, uue meeskonna tekkeks,» põhjendas Nüganen eile otsust Tallinna Linnateatri üldkoosolekul peetud kõnes.



Nüganen nentis, et uue majaga kaasnevad alati uued ootused ja lootused. «Sõnal «uus» on üldse sees mingi kummaline vägi, sellega tuleb väga kiiresti kaasa arusaamine, et kõik on uus. Et uus maja, see tähendab automaatselt uut hingamist, uut hoogu, uut energiat, uusi mõtteid ja ideid, uusi suhteid ja sihte,» lausus Nüganen.