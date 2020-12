Eesti salajased disainipärlid peidavad end meie kodudes

Eestit on tabanud kummaline buum. Taga aetakse oma poole sajandi vanuseid kausse, klaase, liudu, vaase, aga ka valgusteid ja suuremaidki esemeid, mida omal ajal võis kohata igas kodus. Nüüd on need omandanud nostalgiaga puuderdatud ihaluseoreooli «kadunud maailmast». Selle põhjustest ja heast Eesti disainist räägib intervjuus väga huvitavalt Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uue püsinäituse «Sissejuhatus Eesti disaini» kuraator Kai Lobjakas.