Briti veokitragöödia kiuste ihkavad vietnamlased Euroopasse

«Nüüd ma tõesti ei hooli, kas smugeldajaid ootab pikk karistus või mitte,» sõnas Reutersile Vietnami Hà Tĩnhi provintsis elav Nguyễn Đình Gia, kelle poeg Nguyễn Đình Lương oli üks neist, kes hukkus teel Ühendkuningriiki. «Elu peab minema edasi ja ma loodan, et enam ei juhtu paremat elu otsivate inimestega selliseid õnnetusi.»

Metallkonteineri laes olid jäljed sellest, kuidas lõksus migrandid püüdsid metallvaiaga tekitada õhuauke, et leevendada olusid furgoonis, kus temperatuur kerkis 38,5 kraadini, kirjeldasid The Sun ja Daily Mail. Furgooni seintel oli kraapimisjälgi. Ohvrite telefonid kinnitavad, et nad püüdsid kutsuda abi ning jätsid lähedastele hüvastijätusõnumeid, kui õhk konteineris oli otsa saamas.