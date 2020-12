Iru hooldekodu Tallinna lähistel on pandeemia-jõuludeks valmis. Asutuse direktor Jaanika Luus rääkis, et hingehoidjad kehastuvad jõuluvanadeks, kes jagavad sealsetele elanikele jõulukaarte, kommipakke ja muid kingitusi. Jõulukaarte on tulnud sel aastal peaaegu 500 ringis. Meeleolu loob jõulumuusika.

Loomulikult on muserdav, et ei saa hooldekodusse lähedasi vaatama minna, mistõttu püüab personal Luusi sõnul teha kõik endast oleneva, et hooldekodu inimesed ennast iga päev üksijäetuna ei tunneks. «Siin elavad inimesed ei moodusta ühtset gruppi «kurvad ja hüljatud vanurid». Meie elanikud on täisealised üldhooldusteenuse vajajad, tavalised inimesed,» märkis Luus.