Alice Lill: kriisi keskmes

Doktor Lill on kindlakäeline inimene vastutusrikkal kohal. Stoilise rahuga tuleb ta kindlasti toime temale usaldatud kohustustega ning süstib raskel ajal rahutunnet ka patsientidesse ja kolleegidesse. Koroonaosakonna peaspetsialist tunnistab siiski, et mööduv aasta on talle olnud kui Ameerika mägedel kihutamine ja meelsamini oleks ta tunnustuse vastu võtnud sisemeditsiinis tegutsemise eest. Aga pandeemia on pööranud pahupidi terve maailma, eeskätt tervishoiusektori. Meediku häälest kumab intervjuud andeski läbi väsimus. Ei ole imekspandav, sest nakatumisnäitaja tõustes plaanitakse Ida-Tallinna keskhaiglasse juurde luua juba kolmas pärgviiruse osakond ning valvearstid ei saa kergemalt hingata ka pühade ajal. Covid-19 osakonna juhi sõnul käib haigla jõud veel kriisist üle, kuigi võrrandis on tundmatud, mis võivad senist lahendit muuta. Aga kindel on see, et tervishoiutöötajad annavad endast kõik, mis võimalik, ja edasine on juba meie endi kätes.