Mehisust nõudnud otsus

Kõrvalseisjatel on keeruline öelda, millal üks või teine inimene on läbi põlenud, ennast ammendanud või lihtsalt ajale jalgu jäänud.

Kindel on, et Elmo Nüganeni nimi jääb kuldsena Voldemar Panso kõrvale, on ju nemad kaks selle Tallinna teatri nägu kõige rohkem kujundanud. Tõsi, ei saa mööda vaadata ka teiste kunagise noorsooteatri kunstiliste juhtide panusest, aga Nüganen on meie, tema kaasaegsete jaoks teinud Tallinna Linnateatri just selliseks, nagu me seda mäletame nende kõige tugevamate lavastuste järgi.