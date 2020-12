Harjumaa nakatumismäär rühib Euroopa tippu

Harjumaa viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on ületanud nakatumisnäitajad nii Soomes, Venemaal kui ka Lätis. Kui aga vaadata teistpidi, siis Euroopa riikidest on Harjumaa nakatumismäärast kõrgemal vaid Luksemburgi, Leedu, Sloveenia, Horvaatia, Ungari ja Rootsi oma.

«Olukord on kehv ja sellest saab igaüks aru,» ütles Postimehele Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits. Tema sõnul tuleks vaadata Soome poole, kuna Eesti põhjanaaber on Euroopa riikidest uue koroonaviiruse lainega praktiliselt kõige paremini toime tulnud. Samuti võib eeskujuks tuua Norra. «Läti kasutab juba pikemat aega karme piiranguid, mind mõnevõrra üllatab, et neil pole paremat tulemust,» lausus Merits.