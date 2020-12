Eelmisel esmaspäeval esines Saar Kanal 2 «Kuuuurija» saates anonüümse allikana, kritiseerides riigi puudulikku ettevalmistust vaktsineerimise plaanimisel. Saar osutas saates, et riik jäi vaktsineerimise korraldamisega hiljaks ning vajalike hangete korraldamine on viibinud. Hangete eest vastutav sotsiaalministeerium on Saare väited ümber lükanud ning kinnitanud, et protsess on graafikus.