Merili Arjakas: hakkab jälle pihta

Nüüd siis neljandad valimised lootuses, et seekord miski muutub. «Hakkab jälle pihta», naljatas Netanyahu eelmisel esmaspäeval Jared Kushnerile, kui valitsuse kukkumine oli loetud tundide küsimus. Mispärast? Sest peaministri partei on blokeerinud 2020. aasta riigieelarve vastuvõtmise, kuna see oleks võinud anda kaitseminister Benny Gantzile võimaluse tõusta Netanyahu asemel peaministriks ning Bibi ei saanud seda ju endale ometigi lubada.