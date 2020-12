Nord Stream 2 ehitusel on jäänud veel paika panna 160 kilomeetrit. Putini sõnul vastab ehitus täielikult Euroopa ja Saksamaa rahvuslikele huvidele ning president kiitles, et Venemaal on väga palju sõpru Saksamaa majandusinimeste hulgas ja et ka riigi poliitiline juhtkond toetab avalikult seda projekti.