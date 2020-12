Tartu lühiuudised

Kliinikumi vanemämmaemand, 25 aastat lapsi ilmale aidanud Sirje Kõvermägi märkis, et tänavu tuleb ilmselt lõplik sündide arv pisut väiksem kui mullu, sest eelmisel aastal sündis ühtekokku 2673 last, kuid tänavuse detsembrini on ilmale tulnud 2328 poissi ja tüdrukut. Vanemämmaemand tõstis esile, et üldiselt on viimastel aastatel mõnevõrra rohkem korduvsünnitajaid. Armas Riives