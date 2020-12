Samas on viiruse leviku tõkestamise meetmed Tez Touri tegevust väga tugevalt mõjutanud. «70 protsenti töötajatest on koondatud ja käive on võrreldes varasemate aastatega peaaegu olematu. Nii nagu Euroopa teadlased, ei pea meie otselende ohtlikuks. Kinnitame, et sügisestest Küprose reisidest pole keegi meie turistidest viirust riiki sisse toonud,» rääkis Vertjanova.