1. Haiguspäevade hüvitamine. Juba 1. jaanuaril hakkab kehtima kord, et töötajate haiguspäevi hüvitatakse alates teisest päevast. Seni tuli töötajatel esimesed kolm haiguspäeva ise kinni maksta. See muutus on aga ajutine, kehtides ainult aprilli lõpuni, mil taastub vana kord.