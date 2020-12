Majanduse lühiuudised

Minister: Venemaa majandus kahaneb tänavu 3,8 protsenti

Vene majandusarenguministeeriumi hinnangul kahaneb riigi majandus käesoleval aastal 3,8 protsenti, ütles minister Maksim Rešetnikov föderatsiooninõukogu infotunnil. Majandusarenguministri sõnul ei ole tänavune kriis muutunud süsteemseks ja languse madalpunkt ei olnud nii sügav, kui algul kardeti. «Teise kvartali languse järel on majandus järk-järgult taastunud. Meie 2020. aasta SKT prognoos -3,8 protsenti on kooskõlas augustis prognoositud -3,9 protsendiga. Me oleme languse madalpunktist oodatust paremini taastunud. See on otseselt seotud kriisivastaste meetmetega, mis rahva ja äride toetuseks kasutusele võeti,» ütles Rešetnikov. «Kriis ei ole muutunud süsteemseks. Me suutsime ennetada selle mõju majanduse selgrooks olevatele tööstustele ja ettevõtetele.» Interfax/BNS