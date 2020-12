Raha voolab ojadena: rekordarv ettevõtteid trügib börsile

Tänavu oli iga neljas IPO tehtud just nimelt tehnoloogiaettevõtte poolt – investorite nälg uute edulugude järele on suur ja koroona pole suure raha riskiisu vähendanud. Vastupidi, koroonaaeg oli mitmetele ettevõtetele kui taeva kingitus ning sundis ka teisi sektoreid end kiiremini moderniseerima, mis omakorda suurendas nõudlust digilahenduste järele. Tõenäoliselt on investorite meelsusele kaasa aidanud ka riikide võrdlemisi helded koroona-abipaketid ettevõtetele, mis lubavad investoritel loota, et päris põhja nende valitud aktsia ei lähe.