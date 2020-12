Arktika on ainulaadne piirkond, mis on muutumas rahvusvahelises poliitikas üha olulisemaks, sest Arktika on peamiselt kliimamuutuste tõttu palju muutumas. Tähelepanu kasv toob aga endaga kaasa ka suurema vastutuse, kirjutab Euroopa Parlamendi Arktika-sõprusrühma esimees ja väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet.