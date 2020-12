Linnad, kuhu minnakse ennast kaotama ja leidma

Kirjastuse Petrone Print «Minu...»-sarja raamatud, mida on tänaseks ilmunud ligemale 150 köidet, pakuvad lugejale võimaluse teha odavat ja turvalist tugitooliturismi, elada teksti vahendusel võõrast elu ning saada teadmisi teiste kultuuride ja ühiskondade kohta. Nii vormilt kui ka sisult on need puhas vabastiilikirjandus: segu turismiteatmikust, reisipäevikust, etnograafilise välitöö aruandest, autobiograafiast ja elustiiliõpikust. Paljud autorid on seda võimalust ja väljakutset kasutanud ühtlasi personaalse mainekujundusprojektina.

Pariisi dekonstruktsioon

Pariis on linn, kuhu minnakse ümber sündima, ennast kaotama ja leidma, kohtuma oma sisemise romantikuga, tõestama oma geniaalsust nii kunstniku kui ka elukunstnikuna, pühitsema iseennast ja oma armastust. See linn peaks üldise uskumuse kohaselt tõstma alateadvuse pinnale, vabastama allasurutud ihad, andma kõigile mõtetele, tunnetele ja tegudele poeetilise värvingu.

Triin Lellep kirjutab raamatus «Minu Pariis», et andis 8. klassi kooliekskursiooni ajal iseendale ja pinginaabrile pühaliku lubaduse tulla millalgi Pariisi elama. 15 aastat hiljem tegi ta tõotatu teoks. Lellep jäi Pariisi seitsmeks aastaks, kuni lähenev koroonakarantiin ta sealt tänavu kevadel lahkuma sundis. Tema mälestused Pariisist on üldtoonilt positiivsed, ent sisult siiski üpris kriitilised. Need osutavad, et Pariisi kuvand on paraku selgelt idealiseeritud ja romantiseeritud ning põhineb rohkem Hollywoodi filmidel kui tegelikkusel.