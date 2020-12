Välismaa lühiuudised

Hispaania valitsus vaidleb lühema töönädala üle

Hispaania valitsusse on löönud lõhe ettepanek kärpida pandeemiast põhjustatud tööpuuduse vähendamiseks töönädal neljapäevaseks. Idee taga on sotsialistist peaministri Pedro Sáncheze vähemusvalitsuse väiksem osaline, vasakäärmuslik Podemos. Selle esimees ja asepeaminister Pablo Iglesias teatas detsembri algul, et tööministeerium peab plaani lühendada töönädal 40 tunnilt 32-le. Idee on põrkunud aga sotsialistide vastuseisule ning eelarveminister María Jesús Montero hinnangul ei tohi valitsus kaotada silmist eesmärki naasta pandeemiaeelsele kasvutasemele. AFP/BNS