Toit ja selle puudumine

Toit mõjutab inimese keha ja vaimu ning tugev mõju on ka selle puudumisel. Leidub roogasid, mis on saanud nime mõne tuntud inimese järgi, mõni pala võib kellegi lemmikuna tunduda aga lausa üllatav. Kas suurkujude toidueelistused või ninaesise puudumine kajastub ka nende loomingus? Üks on kindel: inimlikust nõrkusest magusa suhtes ei ole suurem osa meist prii ja kellele ei meeldiks kohvikus käia!