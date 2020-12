Kuidas rääkida korraga tähendusest ja tühisusest? Samuel Beckett teab. Tema absurdi­draama «Lõppmäng» supleb tõelises paradokside meres, kirjeldades kummaliste kujude seltskonnas üht stseeni maailma lõppemisest. Nõnda ka Rakvere Teatri laval: Peeter Raudsepa lavastatud «Lõppmäng» on täis seosetuna kõlavaid sõnu, mis paradoksaalselt seostuvad ühel või teisel moel maailmaga meie ümber. Tuleb välja, et kõik on kokku mäng.