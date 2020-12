«Mis on sellel aastal kasvanud, on raskete juhtumite ja tapmiste arv,» möönis politsei- ja piirivalveameti lähisuhtevägivalla koordinaator Kati Arumäe. «Kui eelmisel aastal hukkus lähedase käe läbi viis inimest, siis sel aastal on hukunud ligi kolm korda rohkem – 14 inimest. Me ei saa väita, et see kasv on tingitud koroonakriisist, kuid see on kindlasti muret tekitavalt suur tõus. Eriti arvestades seda, et Eestis on tapmiste arv aastaid langenud.»