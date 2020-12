«Adrenaliin oli nii kõrgel, et süsti ei tundnudki»

Suur tähelepanu

Ajakirjanikke on kõikvõimalikest Eesti meediakanalitest Kohtla-Järve vastrenoveeritud viiekorruselisse tumehalli tervisemajja kogunenud paarkümmend. Rozinko ütleb, et sellist tähelepanu poleks muidugi oodanud. Eesti esimese Covid-19-vastase süsti teeb arst Anna Aleksandrova.

Jõhvi päritolu Rozinko lõpetas tänavu Tartu Ülikooli ja töötab Ida-Viru keskhaigla infektsioonhaiguste osakonnas arst-residendina, Covid-19-patsiente on ta ravinud alates 22. septembrist. Rozinko sõnul on pandeemia aeg olnud loomulikult väga keeruline. «Koormus tööl on väga suur ja mulle on valus see, et pean piirama suhtlust oma lähedaste ja vanavanematega, sest töötan ikkagi ohtlikus paigas,» ütleb Rozinko.