Eesti lühiuudised

Peeter Helme visati kirjanike liidust välja

Eesti Kirjanike Liidu (EKL) eestseisus otsustas eile Peeter Helme liidust välja arvata. «Eestseisus kogunes pärast EKLi liikmete petitsiooni laekumist, et Helme küsimuses lahendus leida. Avalikkuse, eelkõige aga kasvava hulga EKLi liikmete reaktsioon on tõestanud, et eestseisuse 21. detsembri otsust saatval hukkamõistuavaldusel on kaalu vaid koos Helme väljaarvamisega,» kirjutas kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev pöördumises liidu liikmete poole. «Et hoida ära liidu lagunemist ja mainekahju süvenemist, võttis eestseisuse valdav enamus vastu otsuse arvata Peeter Helme EKLi liikmeskonnast välja /.../.» Kohus mõistis novembris kirjanikule ning ajakirjanikule Peeter Helmele lapse ahvatlemise eest karistuseks aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse. PM