Mis viis austraallased Afganistanis kümnendi sõjakuritööni?

Nii Eesti kaitseväe peapsühholoog Kaidi Kiis kui erioperatsioonide ülem kolonelleitnant Margus Kuul ütlevad, et nad ei saa kommenteerida sündmusi, mida austraallased alles ise uurivad. Küll aga tõdevad, et sõjakuritegusid on toimunud läbi ajaloo ja tihti eelnevad neile teatud tüüpilised möödalaskmised.

Kuul rõhutab üle põhimõtted, mis peaksid alati kehtima. «Üks on see, et inimesed on tähtsamad kui raudvara. Asi pole alati varustuses või erioskustes, vaid inimestes,» lausub ta. «Teiseks, erioperatsioone ei saa masstoota. Kui tahad massi toota, pead alandama standardit.»