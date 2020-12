Kes mäletab bioloogiatundides õpitud elu tunnuste loetelu, see mäletab sealt vast ka selliseid märksõnu nagu «paljunemisvõime» ja «sisemine organiseeritus», mis kehtivad igal organismi tasemel. Üks näide on raku pooldumine – kogu elu sai kunagi alguse ühest rakust, mis läbi suure hulga jagunemiste ja moondumiste on andnud meile tänapäeval nähtava elu. Nagu tõdeb Tartu Ülikooli molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog, on raku jagunemine kogu looduse kõige fundamentaalsem protsess, mis toimub pidevalt kõigis elusorganismides ülima täpsusega. Vead võivad viia vähi või hulga muude haiguste tekkeni.