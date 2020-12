Mihhail Lotman: kõne riigikogus vaenukõne kriminaliseerimisest

​Kõigepealt pean riigikogu ees vabandama, kuna minu kõne võib olla kvalifitseeritav vihakõne või vaenukõnena, kusjuures ma kardan, et minuga ei jää rahule kumbki pool saalist. Üleeile (14.12) kulutasime terve päeva sellele, et tegeleda täiesti tühja probleemiga. Siin olen ma nõus meie opositsiooniga: referendumiga ei oleks meil vaja üldse tegeleda, eriti aga mitte praegu, kui meie ees seisavad palju keerulisemaid ja pakilisemad väljakutsed.

Aga millega vastab Reformierakond? Sellega, et just nüüd selle kriisi ajal on kõige vajalikum asi ja sobivam hetk hakata rahvast suukorvistama.