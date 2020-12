Eestil ei tohiks olla kahtlust, mis on meie koht maailmas, kus suurjõudude USA, Hiina, Venemaa ning nende esindatud ühiskonnamudelite vastandumine teravneb. Paraku on aga ka Eesti haaratud lääne ühiskonda vaevavate enesekahtluste ja lõhede keerisesse ega näi enam kohati teadvat, kuhu kuulume ja mida väärtustame, mida tähendab vabadus ja mida õigus. Diplomaatia laval jätkuvad professionaalselt esitatud näidendid, kuid jalgealune kõigub.

Wuhani maakonnast alguse saanud viirus mõjutas tugevalt eurooplaste suhtumist Hiinasse. Pekingi vastutustundetu käitumine kriisi algfaasis asendus peagi jõuliste katsetega oma vigu varjata ja mainekahju takistada. Möödunud aasta detsembris tegeles Hiina viiruse olemasolu varjamisega, jaanuaris eitas, et see levib inimeselt inimesele. Samal ajal takistas Hiina Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) võimalusi olukorraga Wuhanis tutvuda ja viiruse leviku kohta rahvusvaheliselt infot jagada. Siiani tegeleb Hiina agressiivselt endale soodsa narratiivi kujundamisega, levitades vastuolulist infot viiruse päritolu kohta ja rünnates riike, kes räägivad Hiina vastutusest pandeemia tekke eest. USA ei ole suutnud ega soovinud võtta viiruse leviku peatamiseks globaalset juhtrolli.