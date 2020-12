Nimelt otsustas Euroopa Kohus, et kõikvõimalik tarkvara, mis võimaldab kontrollis emissiooninäitu väiksemana näidata, kui see on igapäevases liikluses, on illegaalne. Kohtus sai otse vastu näppe Volkswagen: kuigi firma nimi oli varjatud ning dokumentides räägiti Prantsusmaal autotehast pidavast firmast, tunnistas Volkswagen hiljem Saksamaa meediale, et tema seal Euroopa Kohtus vaidleski.