Nagu ka nimi ütleb, on mRNA nukleiinhappel RNA põhinev vaktsiin. RNA ülesanne organismis on toota valku. Kui me teame, et koroonaviiruse pinnal on selline valk nagu ogavalk, siis RNA, jõudes inimese rakku, täpsemalt ribosoomi, hakkab seal tootma ogavalku. See on inimese organismi jaoks antigeen, mille vastu tekivad viirusega kokkupuutel antikehad. Ehk siis saab inimese organism kaitstud.