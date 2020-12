«Kahju, et harrastusspordil ega laste- ja noortespordil jõulist, poliitikuid ja teadusnõukoda veenda suutvat eestkõnelejat ei ole,» tõdes Madise riigikogu liikme Jürgen Ligi (Reformierakond) ühismeedia postituse kommentaariumis. «Minu jõust ei piisanud. Saatsin isegi tühja kergejõustikuhalli pildi, seletasin, kuidas töötavad jäähall, ujula ja jõusaal; seletasin, et reegleid täites on nakatumine välistatud, kui keegi kuskil rikub, tuleb karistada rikkujaid, mitte kõiki teisi. Keelajaid see ei veennud.»