Isolatsioon inspireeris fotograafe

Kevadel jälgiti seda koostööprojekti fotomuuseumi veebiplatvormil 45 riigist ja vaatamisi tekkis ainuüksi pooleteise kuu jooksul 26 000. Tänaseks on vaatamisi juba ligi 40 000. Lisaks on fotomuuseum «Isolatsioonidialoogidega» nomineeritud Muuseumiroti auhinnale «Kogukonna sõbra» kategoorias. Praeguse plaani järgi saavad kunstnike dialoogid kevadel 2021 raamatuks ja näituseks Jaani seegi hoones keset Tallinna. Selleks et näitus ja raamat plaanipäraselt valmiks, on võimalik «Isolatsioonidialooge» Hooandja keskkonnas veel kuni 31. detsembrini toetada. Fotoprojekti kajastatakse jooksvalt ka fotomuuseumi sotsiaalmeedia lehtedel (Instagram, Facebook).